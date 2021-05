Mayra Pinheiro diz à CPI que defendeu "imunização de rebanho para crianças"

247 - Em depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira (25), a Capitã Cloroquina, Mayra Pinheiro, defendeu a ‘imunização de rebanho para crianças’ para que elas voltem às escolas e que o vídeo em que aparece defendendo o assunto mostra uma “orientação pediátrica” de não retirada das crianças das escolas para “não afetar aprendizado e merenda”. No entanto, disse que "efeito rebanho não pode ser usado indistintamente entre população porque isso pode resultar em várias mortes", completou.

Confrontada pelo vídeo apresentado pela Comissão, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que é médica pediatra, disse que na época defendia que as crianças não fossem retiradas das escolas, ‘o que foi uma das maiores agressões que fizemos com a população’.

Foi a primeira vez que a CPI da Covid utilizou um vídeo para evitar mentiras dos depoentes.

