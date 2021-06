"Me ajuda nas redes", disse Wajngarten a Allan dos Santos, investigado por ataques à democracia

247 – O jornalista Fausto Macedo, do Estado de S. Paulo, traz revelações importantes sobre a atuação de Fabio Wajngarten, enquanto foi chefe da Secretaria de Comunicação do governo federal. "Mensagens obtidas pela Polícia Federal no inquérito dos atos antidemocráticos mostram que, enquanto ocupou o cargo, o ex-secretário de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten recebeu aconselhamento do blogueiro Allan dos Santos, dono do portal Terça Livre", informa o jornalista .

"Em abril de 2019, o então secretário colocou o blogueiro em um grupo de WhatsApp classificado por ele como ‘grupo de pensamento de mídia da Secom’. Depois disso, os dois se reuniram e conversaram sobre a comunicação do governo federal, segundo apontam as conversas. Um dos encontros, de acordo com Allan dos Santos, foi para ‘transmitir alguns conselhos do Olavo’ – em provável referência ao ‘guru’ do bolsonarismo Olavo de Carvalho", prossegue Fausto.

"As mensagens trocadas também mostram que o secretário contou com a ajuda do blogueiro quando entrou na mira da Polícia Federal sob suspeita de usar o cargo para direcionar verbas de propaganda do governo a clientes de sua empresa de publicidade. Wajngarten chega a mandar o que chama de ‘argumentos sintetizados’ sobre o caso e pede: 'me ajuda nas redes por favor'”.

