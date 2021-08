Médico contrário ao uso de máscaras e que defende remédios ineficazes comanda secretária estratégica do ministério

247 - Responsável por comandar a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde - considerada um dos principais departamentos da pasta -, o médico Hélio Angotti Neto é apontado por pessoas da área de saúde como um "bolsonarista raiz", “olavista”, “negacionista” e “anticiência”.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, Angotti, que foi subordinado de Mayra Pinheiro, que ficou conhecida como “Capitã Cloroquina”, na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), defende o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Cvid-19, como a proxalutamida, e o não uso de equipamentos de proteção, como máscaras. Ele foi convocado pela CPI da Covid para dar explicações sobre seus posicionamentos, mas a data do depoimento ainda não foi marcada.

No ano passado, durante uma reunião do Comitê Operativo de Emergência (COE), Angotti chegou ao encontro acompanhado pelo consultor Ricardo Zimmerman (apontado pela CPI como integrante do "Gabinete Paralelo" do Ministério) para apresentar um estudo que Os membros do na ata da reunião, para "não fragilizar a imagem institucional do Ministério da Saúde".

Levado para o cargo durante a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello, o médico teria se desentendido com o militar em diversas ocasiões e teve sua saída cogitada quando Marcelo Queiroga assumiu o Ministério da Saúde. Uma das hipóteses apontadas para a sua permanência seria uma aproximação com os filhos de Jair Bolsonaro em função de suas posições negacionistas.

Ainda segundo a reportagem, as seguidas crises, como o desabastecimento de oxigênio em Manaus e a implementação do “kit covid”, levaram a CPI a aprovar dois requerimentos de convocação, um deles apresentado por pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-ES) e o outro por Humberto Costa (PT-PE) e Rogério Carvalho (PT-SE), para que Angotti deponha ao colegiado. Um terceiro requerimento pedindo convocação do médico foi feito pelo senador governista Marcos do Val (Podemos-ES).

