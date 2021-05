Ministro do TCU próximo de Renan deve indicar técnico para CPI da Covid

247 - O relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), deverá pedir sugestão ao ministro do TCU Bruno Dantas para escolher o técnico do Tribunal de Contas da União que será requisitado para auxiliar nas investigações do colegiado. Dantas é próximo à cúpula emedebista. A informação é do portal UOL.

A escolha de um delegado da PF (Polícia Federal) para ajudar na CPI também será do relator. O nome do policial federal ainda não está fechado, segundo fontes ligadas à comissão.

A reportagem ainda explica que as requisições foram acordadas na reunião da última quarta-feira (28), quando representantes do chamado "grupo dos sete", que reúne parlamentares da oposição e dos classificados como independentes na CPI, se encontraram na casa do presidente do colegiado, senador Omar Aziz (PSD-AM). Na reunião, ficou decidido que Renan teria a liberdade de escolher os nomes.

