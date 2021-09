Moraes compartilha com CPI dados de investigação sobre fake news

Ministro do STF atendeu a pedido feito pelos senadores em agosto edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou nesta quarta-feira (15) à CPI do Genocídio dados de inquérito sobre o financiamento de fake news. Os membros da comissão haviam solicitado o compartilhamento durante reunião no dia 24 de agosto.

Segundo informações da jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, a CPI pediu acesso ao material para buscar eventuais correspondências entres a difusão de informações falsas sobre a pandemia de Covid-19 com os ataques virtuais promovidos pela rede bolsonarista investigados pelo STF.

A investigação sobre desinformação é uma das vertentes que a comissão parlamentar avançou, apesar de não ter colhidos muitos depoimentos sobre a temática. Quebras de sigilo foram determinadas pelos senadores.

PUBLICIDADE

Continue lendo na Fórum.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE