Moraes indefere pedido de Bolsonaro contra ação da CPI pelo seu banimento das redes sociais

Requerimentos da CPI da Covid que pediam a suspensão das contas de jair Bolsonaro nas redes sociais, além da quebra do seu sigilo telemático, foram aprovados pelo colegiado no final de outubro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes indeferiu uma solicitação de Jair Bolsonaro visando anular os requerimentos da CPI da Covid que pediam a suspensão das suas contas nas redes sociais, além de quebrar o seu sigilo telemático. O pedido da CPI ainda será analisado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), de acordo com o UOL.

Os requerimentos da CPI foram aprovados pelo colegiado no último dia 26. Também no final de outubro, a Advocacia-Geral da União (AGU) questionou a ação que pedia a suspensão dos perfis de Bolsonaro nas redes sociais.

No sábado (30), Moraes havia solicitado que a CPI enviasse informações sobre o caso em até 48 horas. A Advocacia-Geral do Senado defendeu a rejeição da ação impetrada por Bolsonaro alegando que as decisões do colegiado obedecem ao princípio da legalidade e que o chefe do Executivo não está imune às investigações realizadas pelo Legislativo.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE