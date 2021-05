Mourão sai em defesa de Pazuello é diz que general tem “direito” de ficar em silêncio

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta sexta-feira (14), que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello tem o direito de permanecer calado durante o seu depoimento à CPI da Covid, marcado para a próxima terça-feira (19), pois já passa por outra investigação que levou ao caos no sistema de saúde no Amazonas.

O habeas corpus (HC) pedindo que Pazuello permaneça calado durante o depoimento foi solicitado pela Advocacia-Geral da União (AGU). O relator é o ministro Ricardo Lewandowski.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, ao chegar no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (14), Mourão disse que Pazuello já é réu no caso de Amazonas e réu tem o direito de ficar calado. Ele disse ainda que não vê medo na CPI.

