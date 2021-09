MP e CPI investigam Prevent Senior por uso de remédio para câncer em pacientes com Covid sem autorização

Áudios obtidos pelo Jornal Nacional, da TV Globo, mostram que um diretor da operadora cita duas drogas, sem indicação para o tratamento do vírus, que foram utilizadas pela empresa edit

247 - O Ministério Público e a CPI da Covid no Senado investigam o uso de um medicamento usado no tratamento de câncer de próstata em pacientes com Covid-19 pela Prevent Senior, investigada pela comissão parlamentar. O remédio não tem eficácia comprovada contra a Covid-19.

Áudios obtidos pelo Jornal Nacional, da TV Globo, mostram que um diretor da operadora cita duas drogas, sem indicação para o tratamento do vírus, que foram utilizadas pela empresa.

“Bloqueio androgênico com Flutamida e Enbrel pros pacientes que vão ser transferidos, tá?”, disse o cardiologista Rodrigo Esper, diretor da Prevent Senior.

Segundo a Pfizer, que produz o Enbrel, o medicamento é usado para o tratamento de artrite reumatoide e a droga não é indicada para o tratamento de Covid.

