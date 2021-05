Na CPI, Renan Calheiros troca nome por número de mortos por Covid-19

Na placa que fica à sua frente na mesa da CPI, o relator da comissão substituiu o próprio nome pelo número de mortos em decorrência da pandemia no Brasil: 425.711 edit

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, nesta quarta-feira (12), dia em que a comissão recebe o ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) Fabio Wajngarten, trocou a placa com seu nome por uma placa com o número de mortos por Covid-19 no Brasil até o momento: 425.711.

À Folha de S. Paulo na segunda-feira (10), Renan Calheiros disse que "o Brasil virou o cemitério do mundo".

