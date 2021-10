Na reta final, CPI ouve familiares de vítimas da Covid-19

Senadores ouvirão Mayra Pires Lima, Giovanna Gomes Mendes da Silva, Katia Shirlene Castilho dos Santos, Rosane Maria dos Santos Brandão e Arquivaldo Bites Leão Leite, cada um representando uma região do país edit

247 - A CPI da Covid realiza, a partir das 10h30 desta segunda-feira (18), uma audiência pública com familiares de vítimas da Covid-19 que já deixou mais de 600 mil mortos no Brasil. Na sessão, os senadores ouvirão Mayra Pires Lima, Giovanna Gomes Mendes da Silva, Katia Shirlene Castilho dos Santos, Rosane Maria dos Santos Brandão e Arquivaldo Bites Leão Leite, cada um representando uma região do país.

Mayra Pires é enfermeira e irmã de uma pessoa que morreu durante a crise resultante do colapso da falta de oxigênio em Manaus. A maranhense Giovanna Mendes, de 19 anos, maranhense, perdeu a mãe e agora tem a guarda da irmã menor, de 10 anos, além de ter se tornado a chefe da família. Já Katia Shirlene perdeu o pai e a mãe após eles serem internados em uma unidade da Prevent Senior, em São Paulo. Rosane Brandão, do Rio Grande do Sul, que perdeu o marido, e Arquivaldo Bites Leite, que apresenta graves sequelas resultantes da doença.

Os senadores também deverão ouvir o fundador da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Alves de Sá Costa, e o taxista Márcio Antonio Silva, que perdeu o filho para o novo coronavírus e recolocou cruzes derrubadas em homenagem às vítimas da doença na praia de Copacabana.

Inicialmente, estava previsto o depoimento de um representante da Comissão Nacional de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde (Conitec) Nelson Mussolini, mas o depoimento foi cancelado após a revelação de que que ele é presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) e integrante da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Com isso, o colegiado agendou para terça-feira (19) o depoimento de Elton da Silva Chaves,representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde na Conitec.

