“Não adianta inventarem CPI pra querer me tirar do poder", diz Bolsonaro

Bolsonaro postou em suas redes sociais no início da manhã desta quarta-feira vídeo disparando novos ataques contra a CPI no Senado.e ainda atacou o relator da comissão. “Renan Calheiros, siga meu exemplo, seja honesto’, disse edit

247 - Jair Bolsonaro postou em suas redes sociais pouco depois de 6h desta quarta-feira (1) um vídeo disparando novos ataques contra a CPI da Covid-19 no Senado, que apura irregularidades do governo no combate ao vírus, e também contra membros da Comissão.

O vídeo em questão é um trecho de seu pronunciamento na cidade de Pau dos Ferros (RN). “Não adianta inventarem CPI pra querer me tirar do poder”, iniciou ele.

Na sequência, Bolsonaro focou os seus ataques ao relator da Comissão. “Sete senadores, estando à frente Renan Calheiros, dizem que não dou exemplo por questão da pandemia. Renan Calheiros, siga meu exemplo, seja honesto”, disparou.

- Bom dia a todos. pic.twitter.com/eLVCnUystS — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 1, 2021





Recentemente, Calheiros comparou Bolsonaro a um quadrúpede. “Os coices autoritários de Bolsonaro não miram só o STF. Ameaçam o Estado Democrático de Direito. Desobediências às leis têm de ser enfrentadas pelo Congresso, que tem obrigação de agir. O medo da eleição, da prisão e do Tribunal Penal internacional desnorteiam o capitão”.

Os coices autoritários de Bolsonaro não miram só o STF. Ameaçam o Estado Democrático de Direito. Desobediências às leis têm de ser enfrentadas pelo Congresso, que tem obrigação de agir. O medo da eleição, da prisão e do Tribunal Penal internacional desnorteiam o capitão. — Renan Calheiros (@renancalheiros) August 23, 2021

