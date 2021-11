"Não descartamos pedir o impeachment de Aras", diz Randolfe sobre inação da PGR com relatório da CPI

"Se, até a semana que vem, não tiver nada além da investigação preliminar, nós vamos colocar a voto esse relatório e marcar data. […] Nós não descartamos o pedido de impeachment e afastamento do PGR", disse o senador Randolfe Rodrigues edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse que os parlamentares que integraram a CPI da Covid não descartam a possibilidade de pedir o impeachment do procurador-geral da República, Augusto Aras, em função da inação apresentada por ele diante do relatório final do colegiado, que pediu o indiciamento de 80 pessoas, incluindo Jair Bolsonaro.

“Investigação preliminar da PGR parece desdém e provocação à CPI da Covid”, disse o parlamentar ao UOL. Vamos aguardar até a semana que vem, quando se completa 30 dias que entregamos o relatório da CPI ao senhor Augusto Aras. Se, até a semana que vem, não tiver nada além da investigação preliminar, nós vamos colocar a voto esse relatório e marcar data. […] Nós não descartamos o pedido de impeachment e afastamento do PGR”, afirmou.

“A CPI fez mais do que uma investigação preliminar. Foi uma investigação de seis meses, sob os olhares de todos os brasileiros. Inaugurar uma, entre aspas, ‘investigação preliminar’ chega a soar como uma espécie de desdém e uma espécie de provocação à própria comissão parlamentar de inquérito. Não é satisfatório. Quero informar ao PGR que investigação a CPI já fez,” destacou Randolfe.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE