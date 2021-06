'Não se tratava de ideologia, era o velho esquema de corrupção', diz Randolfe sobre caso Covaxin

"Não se tratava de ideologia, não se tratava somente de negacionismo", afirmou o vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues, sobre as negociações suspeitas envolvendo a compra da vacina Covaxin. "Era tudo o velho esquema de corrupção historicamente presente nas estruturas de poder do Brasil", disse edit

247 - O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que os indícios de corrupção envolvendo o contrato da vacina Covaxin levaram os senadores a ver omissão do governo Jair Bolsonaro.

"Estamos chegando à conclusão de que, na verdade, não se tratava de ideologia, não se tratava somente de negacionismo, não se tratava de nada disso. Era tudo o velho esquema de corrupção historicamente presente nas estruturas de poder do Brasil", disse o parlamentar ao jornal Folha de S.Paulo.

Segundo o senador, existem elementos para indicar um "poderosíssimo lobby" com a atuação de agentes públicos e parlamentares, "que atuavam inclusive com o conhecimento do presidente da República", Jair Bolsonaro.

"Se não for confirmado isso aí, seria uma derrota para a CPI. Seria uma derrota", afirmou o congressista. "Nós estamos abrindo uma vertente nova. Agora, corrupção passa a ser foco".

O valor da compra da vacina foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante. A aquisição foi a única para a qual houve um intermediário, a empresa Precisa, sem vínculo com a indústria da vacina.

