Nunes Marques concede habeas corpus e Witzel não precisará ir à CPI

Metrópoles - O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF) acolheu, nesta terça-feira (15/6), véspera do depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, pedido para que ele possa escolher não ir à CPI da Covid.

A decisão também permite que, caso ele queira comparecer à comissão, fique livre de responder perguntas dos senadores. O depoimento está marcado para esta quarta-feira (16/6).

Continue lendo no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.