“O senhor deixa uma imagem muito ruim para os pastores do Brasil”, diz senadora Eliziane Gama a reverendo na CPI

“Não basta ir à igreja com a bíblia como o presidente da República faz”, disse a senadora, que também é evangélica. Em sua avaliação, o reverendo “mentiu” diversas vezes na CPI edit

247 - A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) cobrou postura exemplar do reverendo Amilton Gomes, que negociou vacinas contra a Covid-19 com o governo federal em nome de sua ONG humanitária e presta depoimento à CPI nesta terça-feira (3).

Segundo Eliziane, que também é evangélica e cujo pai é pastor, conforme revelou durante a sessão, o reverendo tem “responsabilidade dupla, como cidadão e como pastor”. “O senhor deixa uma imagem muito ruim para os pastores do Brasil”, disparou. “O seu ministério caiu em descrédito”, completou.

“A gente percebe claramente que o senhor mente ou omite algumas situações”, afirmou a senadora ainda, em referência ao fato de a entidade do pastor (Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, a Senah) ter intermediado a relação entre o Ministério da Saúde e empresas privadas que ofereciam vacinas sem ter os imunizantes e sem comprovação de que estavam representando as fabricantes.

A parlamentar também criticou a relação do governo Bolsonaro com as igrejas evangélicas. “A igreja pode ajudar nas políticas públicas. Mas essa relação que foi adotada é promíscua. Em nome de Deus se propaga a violência, o armamento”, lamentou.

Ela foi seguida pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), que também mandou seu recado ao reverendo: “um erro cometido pode jogar fora sua história toda”.

