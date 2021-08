OAB vai acionar Supremo para impedir que advogada de Bolsonaro preste depoimento à CPI da Covid

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pretende acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir que a advogada Karina Kufa preste depoimento à CPI da Covid. O requerimento de convocação de Karina, que é advogada de Jair Bolsonaro, foi aprovado nesta terça-feira (31).

“Estamos estudando com qual medida entraremos no STF para impedir que ela compareça à CPI. A OAB dá todo apoio à comissão, mas não pode permitir a criminalização de uma advogada por um mero encontro que teve em sua casa”, disse o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, à jornalista Bela Megale, de O Globo.

De acordo com o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Karina não foi convocada por ser advogada de Bolsonaro, mas pelas relações que mantém com pessoas suspeitas de envolvimento em irregularidades no Ministério da Saúde.

