Omar Aziz diz que médica foi vetada porque não rezou 'Pai Nosso' do 'gabinete paralelo'

“Está claro para a gente que não basta competência. Tem que rezar o ‘Pai Nosso’ do jeito que o chefe maior manda”, ironizou o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), em referência ao fato de a médica Luana Araújo ter sido anunciada como secretária de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, mas vetada dez dias depois pelo ministro Marcelo Queiroga edit

247 - O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), disse, nesta quarta-feira (2), à CPI da Covid que o governo Jair Bolsonaro não se preocupa com a qualificação de pessoas para ajudar no combate à pandemia.

“Este depoimento mostra que o Ministério da Saúde não se preocupou com gente qualificada. São fatos. E está claro para a gente que não basta competência. Tem que rezar o ‘Pai Nosso’ do jeito que o chefe maior manda”, afirmou.

“A senhora é vetada pela Casa Civil. Ou por não compactuar com as ideias do ‘gabinete paralelo’ ou se a senhora estivesse envolvida em casos de corrupção. São duas hipóteses”, disse.

