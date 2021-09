Omar Aziz diz que Queiroga agiu como 'marginalzinho' ao mostrar dedo do meio em Nova York

Apoie o 247

247 - O senador e presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), comparou a atitude do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de mostrar o dedo do meio a ativistas que protestavam contra o governo em Nova York ao comportamento de "um marginalzinho". A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

As declarações foram feitas pelo parlamentar nesta segunda-feira (27), durante entrevista ao programa "Oito em Ponto", apresentado pelo advogado criminalista Sergei Cobra Arbex na Rádio Cultura FM.

"O Queiroga, que é médico, ele dá cotoco lá nos Estados Unidos para as pessoas, mostra o dedo do meio. Veja bem, olha o ministro da Saúde! Você espera isso de um marginalzinho, de uma pessoa sem qualificação nenhuma, mas de um ministro de Estado? Qual a diferença entre eles dois? Nenhuma", afirmou Aziz ao programa.

