Omar Aziz diz que são verdadeiras as afirmações de Luis Miranda sobre Bolsonaro

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, diz que até agora Bolsonaro não desmentiu as informações do deputado de que Bolsonaro sabia das irregularidades no contrato para a compra da Covaxin edit

247 - O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, afirmou que acredita nas declarações feitas pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF). Em depoimento, ele revelou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sabia das irregularidades na compra da vacina Covaxin.

“Nenhum servidor federal foi acionado pelo presidente após a denúncia do deputado Luis Miranda para fazer qualquer tipo de investigação. Se tivesse sido [mentira], pode ter certeza que o presidente já teria chamado Miranda de mentiroso, cafajeste, vagabundo e picareta. Essa é a forma como ele trata as pessoas que se opõem a ele ou tentam imputar alguma coisa”, disse Aziz em entrevista à TV Cultura.

Segundo Miranda, ele foi a Bolsonaro alertar que havia corrupção na compra da vacina indiana e o ocupante do Palácio do Planalto citou o nome do deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR), líder do governo na Câmara.

O depoimento dos irmãos Miranda na CPI da Covid foi na sexta-feira (25/6) e desde então, Bolsonaro não desmentiu as declarações do deputado.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.