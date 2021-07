Omar Aziz manda recado a Carlos Bolsonaro: não teve boa criação e não tem a "coragem esperada de um homem"

247 - "O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, mandou uma indireta para Carlos Bolsonaro no Twitter, nesta quinta-feira (15). Sem citar o nome do vereador, disse que acredita que não é o presidente Bolsonaro quem escreveu mensagens ofensivas a senadores ao longo do dia em seu perfil. Aziz atribuiu os ataques a um 'moleque' ". A informação é da jornalista Bela Megale, no Globo.

“Não quero acreditar que o presidente Jair Bolsonaro, num leito de hospital, esteja gastando energia pra atacar os senadores da CPI. Deve ter sido um moleque - que não tem coragem de mostrar o que é de verdade - que fica assacando quem o contraria. Se tivesse tido uma boa criação, talvez hoje tivesse a coragem esperada de um homem. Mas ainda vai crescer muito e levar uns cascudos da vida", escreveu.

"No perfil de Bolsonaro foram publicadas diversas mensagens de ataques à CPI da Covid e seus senadores. Numa delas, o presidente da CPI, o vice-presidente, Randolfe Rodrigues e o relator, Renan Calheiros, foram chamados de 'otários' ”, destaca a jornalista.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.