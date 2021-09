Onyx e Osmar Terra são incluídos no rol de investigados da CPI

Relator da CPI, senador Renan Calheiros, ainda incluiu os nomes da fiscal do contrato da vacina indiana Covaxin, Regina Célia Silva Oliveira, a diretora da Precisa Medicamentos, Emanuella Medrades e o coronel da reserva Marcelo Bento Pires à lista. Numéro total de investigados pela CPI chega a 29 edit

247 - O relator da CPI da Pandemia, senador Renan Calheiros (MDB-AL), mais cinco pessoas no rol de investigados da comissão, entre eles o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS). Informou a coluna Radar, de Veja.

Também passam a investigados a servidora do Ministério da Saúde e fiscal do contrato da vacina indiana Covaxin, Regina Célia Silva Oliveira, a diretora da Precisa Medicamentos, Emanuella Medrades e o coronel da reserva e ex-diretor do Ministério da Saúde Marcelo Bento Pires.

Outras 24 pessoas já estão na lista de investigados pela CPI.

