Oposição vê chance de Wajngarten apresentar na CPI da Covid provas de que governo foi omisso com vacinas

Os oposicionistas querem detalhes no depoimento de Fabio Wajngarten na CPI da Covid que possam mostrar que o governo não se empenhou para adquirir imunizantes

247 - Os senadores da oposição veem o depoimento do ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten como caminho na CPI da Covid para obter provas sobre os erros do do governo que levaram o país a ficar longo tempo sem imunizantes para combater a pandemia.

O depoimento de Fabio Wajngarten nesta quarta-feira (12), na CPI da Covid pode revelar que o governo não se empenhou para ter os imunizantes. Na quinta-feira (13), as informações coletadas com Wajngarten serão utilizadas para questionar os representantes da Pfizer, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Em entrevista à revista Veja, Wajngarten colocou a culpa pela demora na compra de vacinas no ex-ministro Eduardo Pazuello.

