Otto Alencar revela desconhecimento técnico de Pazuello sobre a Covid: “dava pra ter feito um cursinho básico”

Senador Otto Alencar ressaltou durante sessão da CPI da Covid que "faltou conhecimento" ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello para lidar com a pandemia. "Dava pra ter feito um cursinho básico", afirmou

247 - O médico e senador Otto Alencar (PSD-BA) questionou, durante sessão da CPI da Covid, nesta quinta-feira (20), ironizou o desconhecimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello sobre a Covid-19. “Dava pra ter feito um cursinho básico”, disse.

"O senhor não sabe nem o que é a doença. Não poderia ser ministro. É uma coisa muito grave. Saber o que o senhor estava tratando. É um absurdo. A situação do MS no sue período deixou completamente a desejar em todos os pontos. Faltou conhecimento médico. O senhor não tem. O senhor sabe as fases da doença? O presidente nunca visitou um hospital de campanha. Foi lancha, passeio em praia, montando em cima de cavalo. Isso é crime. O seu período foi negativo, não cumpriu determinações medicas".

Pazuello disse que não era médico e que o tucano José Serra também não era profissional da área e ocupou o mesmo cargo. “Serra se informou e sabia de tudo”, retrucou Alencar. "Para conhecer e tratar uma doença, precisa ter domínio" completou.

Ainda segundo ele, Pazuello em função do se desconhecimento sobre a área de saúde, Pazuello não deveria ter aceitado o convite para comandar a pasta.

Assista a transmissão da CPI pela TV 247:

