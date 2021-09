Otto Alencar sobre depoimento de Hang na CPI: "se vier brincar aqui, vai se dar mal"

O empresário bolsonarista será questionado sobre fake news e apoio ao inexistente “tratamento precoce”. Também será tratado no depoimento o financiamento de blogueiros bolsonaristas e a respeito do atestado de óbito da mãe, fraudado para omitir a causa da morte pela Covid-19 edit

247 - O senador Otto Alencar (PSD-BA), integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, afirmou, em entrevista à CNN nesta quarta-feira (29), que se o empresário Luciano Hang – dono das lojas Havan – for para “brincar” na comissão, “se dará mal”.

“Acho que [Luciano Hang] é realmente um empresário bem-sucedido, mas é também uma figura exótica. Ele disse que ia comprar algemas para dar aos senadores, brincando com o Senado. Não adianta chegar aqui vestido de verde, parecendo um papagaio. A CPI não é lugar de brincadeira. Se vier brincar aqui, vai se dar mal. Ele terá que responder as perguntas e terá que esclarecer, sobretudo, quando ele financiou e financia fake news para vários blogs bolsonaristas que agrediram as pessoas e fizeram ameaças a todos nós”, disse Otto.

O empresário bolsonarista será questionado sobre fake news e apoio ao inexistente “tratamento precoce”. Também será tratado no depoimento o financiamento de blogueiros bolsonaristas e a respeit o atestado de óbito da mãe, fraudado para omitir a causa da morte pela Covid-19.

O senador falou ainda que em momento algum os ataques os intimidaram. “Ora, se não vamos nos intimidar com Bolsonaro falando que o Exército é dele e botando o Exército como se fosse uma marca para intimidar as pessoas, nós vamos nos intimidar com blogueiros e com Luciano?”

Hang gravou um vídeo na semana passada em que aparece com uma algema presa em um dos punhos.As imagens foram gravadas com objetivo de desmoralizar a CPI.

