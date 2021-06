Otto Alencar: "tragédia de Manaus foi pecado original"

247 - O senador Otto Alencar (PSD-BA), que integra a CPI da Covid, afirmou que a tragédia da falta de oxigênio em Manaus - que resultou na morte por sufocamento de centenas de pacientes internados com Covid-19 - foi um "pecado original". "O governador nomeou um engenheiro que não conhece asaúde para ser secretário, assim como o presidente nomeou um general que não sabia o que era o SUS", disse.

A declaração de Otto Alencar, feita nesta terça-feira (15), foi proferida durante o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo e fez referência ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. "Sentado na cadeira do Ministério da Saúde, o general que não sabia sequer o que era o SUS. Sentado na cadeira de secretário de Saúde, um engenheiro que não tinha experiência absolutamente nenhuma em medicina sanitária, epidemiológica. Eu acho que esse casamento deu a tragédia de Manaus", completou o senador.

