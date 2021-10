“Para o mundo todo vai que eu sou homicida”, reclama Bolsonaro sobre relatório da CPI (vídeo)

A apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada, Bolsonaro criticou o senador Renan Calheiros, que deverá acusá-lo no relatório final da CPI de cometer 11 crimes diferentes na gestão da pandemia edit

Do Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está incomodado com as notícias de que o relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) na CPI da Covid-19 deverá pedir seu indiciamento, acusando-o de uma série de crimes relacionados a ações e omissões no combate à pandemia. Em conversa com apoiadores no cercadinho montado na entrada do Palácio da Alvorada na noite desta sexta-feira (15/10), Bolsonaro reclamou dos danos à sua imagem que as notícias estão causando.

“O que que passa na cabeça do Renan Calheiros naquela CPI com esse indiciamento?”, questionou Bolsonaro.

“Esse indiciamento, para o mundo todo vai que eu sou homicida. Eu não vi nenhum chefe de estado [refere-se a governadores] ser acusado de ser homicida no Brasil por causa da pandemia. E olha que eu dei dinheiro pra todos eles. Agora, o Renan Calheiros não se interessou em apurar o Consórcio Nordeste, o Carlos Gabas”, completou.

