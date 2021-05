Pazuello desmente principal narrativa do governo: "que eu saiba, não foi constatado nenhum desvio" em estados e municípios

O ex-ministro da Saúde jogou por terra a principal narrativa do governo federal para as investigações, de que houve desvios de verbas federais para o combate à pandemia em estados e municípios edit

247 - Em depoimento na CPI da Covid no Senado nesta quarta-feira (19), o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello jogou por terra a principal narrativa do governo federal para as investigações, de que houve desvios de verbas federais para o combate à pandemia em estados e municípios.

Segundo o general, apesar de o Ministério da Saúde ter estabelecido uma auditoria para investigar a hipótese, "que eu saiba não foi constatado nenhum desvio".

Assista na TV 247:

