‘Pazuello precisa deixar de usar o Exército como biombo’, diz Renan Calheiros, relator da CPI

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, repercutiu durante a realização do depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta quinta-feira (6) a notícia de que o ex-ministro Eduardo Pazuello, que disse à comissão que não poderia comparecer por ter tido contato com pessoas com Covid-19, recebeu visita do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni (DEM).

Renan pediu que Pazuello deixe de usar o Exército como "biombo". "Nós o estamos tratando dignamente, como testemunha, ele não é acusado de nada. A sutileza da vinda dele como testemunha é uma coisa muito mais digna. Se ele estiver querendo vir só na condição de acusado, aí é uma outra questão. Não estamos pretendendo acusá-lo de nada. Ele continua completamente equivocado. Ele precisa colaborar e deixar de usar o Exército como biombo para vir à Comissão Parlamentar de Inquérito".

