Pazuello, Queiroga e Araújo serão investigados pela CPI da Covid, dizem fontes

Reuters - O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga, e o ex-chanceler Ernesto Araújo passarão da condição de testemunhas para investigados pela CPI da Covid no Senado, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento da lista de pessoas que serão investigadas pela comissão.

A lista inclui também outros nomes e deverá ser divulgada nesta sexta-feira. Pazuello, Araújo e Queiroga, este por duas vezes, já prestaram depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a resposta do governo do presidente Jair Bolsonaro à pandemia. A Covid-19 já matou 496.004 pessoas no Brasil, segundo maior número de mortos pela doença no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

