Pazuello segue protegido por habeas corpus em novo depoimento na CPI

Integrantes do STF entenderam que o habeas corpus é válido para o ex-ministro Eduardo Pazuello durante toda a CPI edit

247 - Com uma nova convocação garantida na CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello continuará protegido pelo habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O general, no entanto, será obrigado a responder sobre a atuação de terceiros.

Integrantes do STF entenderam, no entanto, que o habeas corpus é válido para Pazuello durante toda a CPI e que não faz sentido fazer uma nova análise do tema. O relato foi publicado pela coluna de Bela Megale.

O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse esperar que, nesta nova convocação, não ocorra "ingerência do Supremo Tribunal Federal". "Até porque, se o ministro Lewandowski assistiu (ao depoimento), ele vai pensar que não pode dar um habeas corpus para ele (Pazuello) mentir", disse.

