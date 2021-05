Pedido de habeas corpus que AGU prepara para Pazuello será restrito ao direito de ficar em silêncio na CPI

Pedido de habeas corpus que a AGU prepara para blindar o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da Covid será restrito ao direito de permanecer em silêncio diante das perguntas do senadores edit

247 - O pedido de habeas corpus que a Advocacia-Geral da União (AGU) prepara para blindar o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da Covid, no depoimento previsto para o próximo dia 19, deverá ficar restrito ao direito de permanecer em silêncio diante das perguntas do senadores. A informação é da coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

Inicialmente, havia a expectativa de que o habeas corpus fosse utilizado para tentar impedir que o ex-ministro fosse à CPI. “Julgou-se, no entanto, que ficar em silêncio diante de perguntas comprometedoras será o suficiente para livrar Pazuello e o governo de problemas”, destaca o jornalista. O pedido de habeas corpus deverá ser enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (13).

