PF e Polícia Civil indicam agentes para ajudar CPI a apurar quebras de sigilo

247 - A CPI da Covid já recebeu da Polícia Federal (PF) e da Polícia Civil os nomes dos agentes que auxiliarão na investigação do material que será entregue à comissão por meio das quebras de sigilo solicitadas pelos senadores, de acordo com Thais Arbex, da CNN Brasil.

O delegado da PF no Rio de Janeiro Marcos Brugger Peres, o perito da Polícia Civil Enelson Candeia da Cruz Filho e o agente da Polícia Federal Carlos Renato Xavier de Resende foram destacados para colaborar com a CPI na apuração e extração dos materiais que serão obtidos pelas quebras de sigilo, principalmente dos ex-ministros da Saúde Eduardo Pazuello e do Ministério das Relações Exteriores Ernesto Araújo.

