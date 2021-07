PF envia à CPI da Covid dados de viagens do dono da Precisa

Igor Gadelha, Metrópoles - Responsável pelo controle de fronteiras no Brasil, a Polícia Federal enviou à CPI da Covid-19 do Senado dados sobre as viagens à Índia realizadas neste ano por Francisco Maximiano, um dos donos da Precisa Medicamentos.

Segundo o documento sigiloso enviado pela corporação, ao qual a coluna teve acesso, foram pelo menos duas viagens à Índia, ambas por meio do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Integrantes da CPI dizem ter indícios de que, em janeiro, Maximiano viajou para a Índia em um jato particular. Para isso, a comissão tenta obter a confirmação junto a órgãos como a Anac e a Infraero.

