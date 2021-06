Planalto avalia fazer relatório paralelo para se contrapor à CPI

247 - O Palácio do Planalto avalia elaborar um relatório paralelo para se contrapor ao documento que está sendo elaborado pelo relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL). De acordo com reportagem da CNN Brasil, o temor é que Renan impute a Jair Bolsonaro e a outros membros do governo ao menos três crimes: crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade e crimes comuns.

Ainda conforme a reportagem, a possibilidade de que o relatório da CPI acuse Bolsonaro de crimes contra a humanidade é a que mais assusta o Planalto. De acordo com interlocutores de Renan, este tipo de crime deverá ser colocado no documento final uma vez que os eventuais crimes comuns e de responsabilidade não deverão ter resultados práticos.

“Para ser processado por crime comum, é preciso uma denúncia da Procuradoria-geral da República, algo improvável a ser feito por Augusto Aras. Crime de responsabilidade seria tocado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), algo considerado também improvável”,destaca a reportagem.

