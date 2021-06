Planalto nega à CPI registros de mais uma reunião de Bolsonaro

Eduardo Barretto, Metrópoles - O Palácio do Planalto negou nesta segunda-feira (21/06) à CPI da Covid ter registros de uma reunião de Jair Bolsonaro com auxiliares em abril de 2020, no início da pandemia. Na semana passada, a Presidência tampouco enviou informações sobre cinco reuniões de janeiro de 2021.

A CPI havia cobrado acesso a ata e gravação de uma audiência das 14h às 14h50 de 3 de abril de 2020 de Bolsonaro com seus então ministros da Casa Civil, Secretaria de Governo, Defesa e Cidadania (Walter Braga Netto, Luiz Eduardo Ramos, Fernando Azevedo, e Onyx Lorenzoni). Depois de pedir mais prazo para responder ao requerimento do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o Planalto disse não ter feito a ata, e ignorou o pedido sobre a gravação.

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.