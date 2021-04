Planalto usará ações de Aras contra governadores como "munição" dos senadores bolsonaristas na CPI

Base bolsonarista na CPI da Covid deverá utilizar as ações contra os governadores movidas pela PGR, comandada por Augusto Aras, para tirar o foco das investigações de cima do Palácio do Planalto. Ao menos dois requerimentos com este objetivo já foram apresentados edit

247 - A base governista na CPI da Covid deverá utilizar as ações contra os governadores movidas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), comandada por Augusto Aras, para tirar o foco das investigações de cima do Palácio do Planalto. De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, no jornal O Globo, no centro do alvo está o repasse de verbas federais a Estados e municípios.

Ainda conforme a reportagem, os bolsonaristas pedirão o compartilhamento de dados e informações das investigações abertas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal contra os gestores estaduais. Nesta linha, ao menos dois requerimentos já foram apresentados à CPI.

Um deles, assinado pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE), solicita que a PGR e a PF disponibilizem relatórios e dados de acompanhamentos ou investigações sobre repasses dos recursos federais para Estados e municípios. O segundo requerimento, do senador Ciro Nogueira (PP-PI), pede que as 27 Procuradorias Gerais de Justiça de todos os Estados e o Ministério Público Federal forneçam cópias de todos os inquéritos e investigações, em qualquer fase, envolvendo verbas federais.

As solicitações fazem eco às declarações feitas por Jair Bolsonaro sobre supostos desvios de recursos destinados à implantação de hospitais de campanha que teriam sido cometidos pelos gestores locais.

No início de abril, pouco antes da instalação da CPI, a PGR encaminhou um ofícios a todos os governadores cobrando o detalhamento da aplicação das verbas repassadas pela União. Na segunda-feira (26), o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e outras 17 pessoas foram denunciadas por crimes cometidos na compra de respiradores destinados a pacientes com Covid-19.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.