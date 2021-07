Precisa transferiu R$ 1 mi para a Câmara de Comércio Índia Brasil às vésperas de assinatura do contrato da Covaxin

O presidente da Câmara de Comércio Índia Brasil, Leonardo Ananda Gomes, esteve com o presidente da Precisa, Francisco Maximiano, em encontro na Embaixada do Brasil em Nova Déli no início de janeiro edit

247 - A CPI da Covid investiga um repasse de R$ 1 milhão da Precisa Medicamentos para a Câmara de Comércio Índia Brasil. A empresa é responsável por intermediar a venda da vacina indiana Covaxin no país. Segundo o jornal O Globo, a transação foi feita às vésperas da assinatura do contrato de R$ 1,6 bilhão entre a empresa e o Ministério da Saúde.

A comissão no Senado localizou duas transferências feitas pela Precisa à Câmara de Comércio Índia Brasil em 17 e 23 de fevereiro. No dia 25 do mesmo mês, a empresa assinou um contrato de R$ 1,6 bilhão com o Ministério da Saúde para fornecer 20 milhões de doses da Covaxin.

Segundo a Câmara de Comércio, os valores se destinaram a patrocinar eventos da associação ao longo de 2021.

Telegramas do Ministério das Relações Exteriores mostram que o presidente da Câmara de Comércio Índia Brasil, Leonardo Ananda Gomes, esteve com o presidente da Precisa, Francisco Maximiano, em encontro na Embaixada do Brasil em Nova Déli no início de janeiro.

