Presidente da CPI da Covid pede acesso a dados de viagens de Nise Yamaguchi

Revista Fórum - O presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, protocolou pedido nesta quarta-feira (2) para que Gol, Latam e Azul forneçam os registros de voos de São Paulo a Brasília feitos pela médica Nise Yamaguchi.

De acordo com informações do UOL, as companhias devem colaborar com a CPI. Apesar dos dados dos passageiros serem confidenciais, podem ser abertos por solicitação oficial das autoridades competentes.

As companhias Azul e Latam revelaram que, caso sejam acionadas, vão colaborar. A Gol, por sua vez, não respondeu ao questionamento da Folha se vai ou não fornecer os dados.

