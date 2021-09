Presidente da CPI diz que Bolsonaro tentou um golpe no 7 de setembro

Apoie o 247

Sputnik - O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, afirmou nesta segunda-feira (13) que votaria pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) caso ele fosse pautado no Senado.

"Votaria sim [pelo impeachment], não só pelo que ele falou dos ministros do Supremo, mas principalmente na atuação dele na omissão da pandemia. Não chegamos agora a 600 mil mortes à toa", afirmou Omar durante entrevista ao portal UOL.

Na emissora Band, Aziz acrescentou que nas manifestações no 7 de setembro ocorreu uma "tentativa de golpe frustrado" por parte de Bolsonaro que não teve sucesso porque não houve adesão de instituições.

"O que aconteceu no 7 de setembro foi um princípio de golpe, sim [...]. Você não vai colocar milhões de brasileiros na rua por causa do ministro [do STF] Alexandre de Moraes. Ele é mais um ministro de uma corte de 11. Você para o Brasil, para o caminhoneiro, as pessoas ofendendo instituições, por causa de um ministro? [...]. Você não vê, da parte do presidente, depois de quase três anos no governo, falar qual é o legado dele", comentou o presidente da CPI da Covid.

Comentando sobre os atos contra o presidente Bolsonaro que ocorreram no domingo (12), Aziz avaliou que, apesar de não terem tido uma grande quantidade de pessoas, houve uma grande representatividade por parte de quem foi.

"De um lado houve pessoas querendo o impeachment do presidente e, do outro, já pensando em candidaturas à presidente da República, e isso não é bom", disse o senador.

