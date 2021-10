Prevent chegou a proibir médicos de usarem máscaras em hospital: 'assusta os pacientes'

Apoie o 247

247 - O médico Walter Correa de Souza Neto declarou na CPI da Covid no Senado desta quinta-feira (7) uma série de arbitrariedades envolvendo a conduta da Rede Prevent Senior, acusada de ocultar mortes em decorrência da Covid e promover o uso da cloroquina em seus pacientes sem autorização dos mesmos.

Ele foi demitido após se negar a seguir com os protocolos da empresa, que usavam pacientes como cobaias.

De acordo com o médico, a direção do hospital ordenou que médicos não usassem máscara no início da pandemia “para não assustar” pacientes, além de dar a enfermeiros tarefas realizadas pelos médicos. "Alguns colegas faziam carimbos extras e deixavam nas mãos dos enfermeiros”, confidenciou.

📢 Incraditavel, ex-médico da Prevent Senior declarou que médicos do hospital chegaram a fazer cópias de seus carimbos para que enfermeiros fizessem prescrição em massa de kit covid. 😱😱😱 pic.twitter.com/Em5NimZcWH — Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) October 7, 2021

