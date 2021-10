Prevent divulga nota em que nega ter feito tratamento sem autorização para ex-paciente

Apoie o 247

247 - Em nota divulgada nesta quinta-feira (07), a operadora Prevent Senior disse que não realizou tratamento paliativo em Tadeu Frederico Andrade - ex-paciente da Prevent - sem autorização da família, como alegado por ele durante sessão da CPI da Covid nesta quinta.

“Já tornado público via imprensa, o prontuário do paciente é taxativo: uma médica sugeriu, dada a piora do paciente, a adoção de cuidados paliativos. Conversou com uma de suas filhas por volta de meio-dia do dia 30 de janeiro. No entanto, ele não foi iniciado, por discordância da família, diferentemente do que o senhor Tadeu afirmou à CPI",diz um trecho da nota

"Frise-se: a médica fez uma sugestão, não determinação. O paciente recebeu e continua recebendo todo o suporte necessário para superar a doença e sequelas", completa o texto.

Em depoimento à CPI da Covid, Andrade afirmou que a operadora enviou 'kit Covid' a ele por motoboy, após uma teleconsulta. De acordo com o depoente, uma doutora identificada como Daniela de Aguiar alterou o prontuário dele. Ele também disse que estava com covid quando fez um teste PCR-RT e pneumonia bacteriana já avançada.

