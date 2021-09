Prevent Senior diz ser vítima de armação

Apoie o 247

247 - Os advogados da operadora de saúde Prevent Senior recorreram nesta segunda-feira (20) à Procuradoria Geral da República (PGR) para que o órgão investigue documentos que estão em poder da CPI da Covid, que a empresa afirma que “foram visualmente manipulados e utilizados fora de contexto” com o intuito de colocá-la no foco da comissão parlamentar de inquérito do Senado e de outros órgãos de investigação. Informou o jornal Folha de S.Paulo.

O documento endereçado ao procurador-geral da República, Augusto Aras, rebateu as acusações publicadas contra ela nos últimos dias e afirma que serão desmentidas no depoimento que seu diretor-executivo deverá prestar à CPI.

