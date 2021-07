Randolfe avalia recorrer à Justiça se Abin não entregar documentos sobre a pandemia

O vice-presidente da CPI quer saber se houve a produção de relatórios alertando o governo Bolsonaro sobre a dimensão do problema que a pandemia poderia se tornar edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, avalia, segundo o jornal O Globo, recorrer à Justiça caso a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) não entregue documentos requisitados pela comissão.

Em junho, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, órgão ao qual a Abin é ligada, sob o comando do ministro Augusto Heleno, não repassou informações de inteligência aos senadores, sob o argumento de que só uma outra comissão do Congresso Nacional teria poder para requisitar tal dado: a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI). A Abin, então, afirma que a CPI deve solicitar à CCAI a autorização para envio dos documentos.

Randolfe havia solicitado informações sobre quaisquer documentos relativos ao coronavírus, incluindo "estudos, previsões, projeções, ou outros documentos sobre os cenários futuros da pandemia de Covid-19 no Brasil, e no mundo".

O senador sustenta que a pandemia foi "constantemente menosprezada" pelo governo Jair Bolsonaro e, por isso, a necessidade de obter informações sobre as atividades de inteligência, com o objetivo de apurar se houve a produção de relatórios alertando o governo sobre a dimensão do problema que a pandemia poderia se tornar.

