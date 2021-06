Randolfe diz que CPI vai pedir proteção da PF para Witzel

247 - O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), anunciou que a Comissão Parlamentar de Inquérito pedirá à Polícia Federal proteção ao ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel.

"Tivemos informações de que ele [Witzel] se sentiu ameaçado. Essa CPI pedirá à PF proteção ao ex-governador", disse o parlamentar. "Foi o depoimento mais impactante desta semana", acrescentou.

A CPI votará na próxima terça-feira (22) o requerimento de convocação de depoimento sigiloso de Witzel, que se comprometeu a dar mais informações à comissão, mas em reunião secreta.

Caso Marielle

Alvo de impeachment, ex-governador do Rio disse que passou a sofrer perseguição por causa do avanço das investigações sobre o assassinato da ex-vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL).

Witzel afirmou que Bolsonaro deixou de falar com ele, após a prisão de dois suspeitos do crime: o sargento reformado da PM Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Queiroz. Lessa morava no mesmo condomínio de Bolsonaro, no Rio.

Em março de 2018, a então parlamentar foi morta pelo crime organizado. Os atiradores efetuaram os disparos em um lugar sem câmeras e, antes, haviam perseguido o carro dela por cerca de três, quatro quilômetros.

Ativista de direitos humanos, Marielle denunciava a truculência policial nas favelas, bem como a atuação de milícias.

Assista à CPI pela TV 247:

