Randolfe diz que irá pedir quebra de sigilo de blogueiro bolsonarista Allan dos Santos

Revista Fórum e 247 - O vice-presidente da CPI do Genocídio, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), comentou nas redes sociais, neste domingo (13), que vai pedir a quebra de sigilo telefônico, de dados, bancário e fiscal do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, do Terça Livre.

“Era o elemento que faltava para pedirmos as quebras de sigilo telefônico, de dados, bancário e fiscal desse senhor”, afirmou Randolfe no Twitter.

O blogueiro bolsonarista havia divulgado no Twitter uma fake news dizendo que a vacina contra Covid-19 teria causado desmaio do jogador Christian Eriksen.

@fzarife @tesoureiros @gfelitti Deixem esse Twitter lá! Era o elemento que faltava para pedirmos as quebras de sigilo telefônico, de dados, bancário e fiscal desse senhor. https://t.co/1w84l3s7Ue — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) June 13, 2021

