Randolfe entra com requerimento para prorrogar CPI da Covid

A CPI da Covid, que tem como vice-presidente o senador Randolfe Rodrigues, foi instalada com um prazo inicial de três meses de duração, mas o regimento do Senado permite ampliar o funcionamento da comissão por até 1 ano edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, apresentou um requerimento para prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito por mais 90 dias. O prazo inicial de sua duração era de três meses, mas o regimento do Senado permite ampliar o funcionamento da comissão por até 1 ano. A CPI teve a sua primeira reunião no dia 27 de abril. O documento foi protocolado e deverá ser votado nesta terça-feira (29).

Na justificativa para a prorrogação, o requerimento disse que "a CPI tem desvendado esquemas de corrupção e de favorecimento de determinadas empresas com recursos destinados ao combate à pandemia da Covid-19. Servidores sofreram pressões não republicanas para flexibilizar a importação da Covaxin. Depoentes apontaram que até o Presidente da República foi alertado das irregularidades e, ao invés de apurá-las, as creditou ao próprio líder do Governo da Câmara dos Deputados. É um escândalo que precisa ser apurado com a gravidade correspondente". (Leia a íntegra do documento publicado pela Revista Forum).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.