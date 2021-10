Randolfe pede articulação da sociedade e de juristas por impeachment de Bolsonaro

O relatório da CPI aponta a existência de crime de responsabilidade do ocupante do Palácio do Planalto edit

247 - O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou na terça-feira (26) que espera pela articulação de juristas, entidades e sociedade civil para o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro.

A declaração do senador ocorreu após o término da sessão que aprovou o relatório final elaborado pela comissão, no qual sugere o indiciamento de 80 pessoas, entre as quais Jair Bolsonaro, por crimes cometidos durante a pandemia.

Bolsonaro é acusado de crimes comuns e infração político-administrativa (crime de responsabilidade).

"Cabe agora articular-se com a sociedade, e assim o faremos. Com juristas, com entidades legitimadas, com a sociedade civil, para, em decorrência disso, apresentar ao senhor presidente da Câmara dos Deputados, o pedido de impeachment do presidente da República, baseado no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Randolfe Rodrigues, em entrevista a jornalistas, após sessão no Congresso", afirmou o senador Randolfe depois do encerramento dos trabalhos da CPI, informa o UOL.



