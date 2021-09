Randolfe quer CPI por mais duas semanas: "enquanto tiver bambu, tem flecha"

Previsão é de que os trabalhos se encerrem no dia 29 de setembro, mas entrega do relatório será adiada edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O vice-presidente da CPI da Covid-19, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), defendeu, nesta quarta-feira (22/9), que o colegiado deve apresentar o relatório final daqui a, pelo menos, duas semanas. Inicialmente, a previsão era de que os trabalhos se encerrassem no próximo dia 29, com uma cerimônia e a votação do texto de autoria do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

“CPI tem prazo até o dia 5 de novembro para funcionamento. Nós não pretendemos utilizar todo esse prazo, mas, como eu já disse uma vez: enquanto tiver bambu, tem flecha. A gente não pode se omitir a fazer qualquer investigação que seja”, enfatizou Randolfe.

O senador acredita ser necessário ouvir mais depoentes, entre eles a ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) Ana Cristina Bolsonaro e o ex-secretário do Ministério da Saúde Élcio Franco, além do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE