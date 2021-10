Randolfe quer que CPI indicie mais nove pessoas em relatório final

Apoie o 247

247 - O senador e vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), irá pedir que outras nove pessoas sejam incluídas como indiciadas no relatório final que será votado pelo colegiado no dia 26 deste mês. A informação foi dada pelo parlamentar durante entrevista à Globonews, nesta sexta-feira (22).

Até o momento, o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), pede o indiciamento de 66 pessoas - incluindo Jair Bolsonaro - e duas empresas.

Agora Randolfe quer incluir os nomes de Heitor Freire de Abreu (ex-coordenador do centro de coordenação de operações da Covid-19) pelo crime de epidemia e crime contra a humanidade, Marcelo Bento Pires (assessor do Ministério da Saúde), Alex Leal, pelo crime de advocacia administrativa; Thiago Fernandes da Costa, também pelo crime de advocacia administrativa; Regina Célia Oliveira, pelo crime de advocacia administrativa; reverendo Amilton Gomes de Paula, por crime de estelionato; Hélio Angotti Neto (ex-secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde) , por crime de epidemiologia; coronel Hélcio Bruno de Almeida, por incitação ao crime e estelionato; e do executivo da Vitamedic, indiciamento por incitação ao crime, em razão da disseminação de fake news.

