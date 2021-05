Reconvocação de Pazuello é para que ele pare 'de agir criminosamente', diz Renan Calheiros

De acordo com o relator da CPI da Covid, a reconvocação do ex-ministro da Saúde tem um "efeito pedagógico". Ele criticou a ida de Pazuello a um comício com Bolsonaro no último domingo, desrespeitando diversas medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus edit

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, afirmou nesta quinta-feira (27) que a reconvocação do ex-ministro da Saúde e general Eduardo Pazuello à comissão tem um "efeito pedagógico", para que "este maluco" pare de "aglomerar pessoas" e "delinquir", ou seja, de agir de forma criminosa ou delituosa.

Declaração do relator foi feita em entrevista coletiva após o depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, ao colegiado.

"Isso tem acontecido (apesar) da morte de milhares de brasileiros e não pode continuar a acontecer", falou Renan. No domingo (23), Pazuello participou, mesmo sendo militar da ativa, de ato político ao lado de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, desrespeitando diversas medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus. A atitude rendeu até mesmo uma crise militar no país.

O relator considerou a presença de Pazuello em uma aglomeração um "desrespeito" aos trabalhos da CPI. "O presidente da República continua a fazer as mesmas coisas que fazia, diferentemente do que acontece no mundo. Ontem aprovamos a convocação do ex-ministro Pazuello. Se for necessário mais adiante demonstrar algumas contradições em função da estratégia que utilizou no seu depoimento, vamos fazer isso".

